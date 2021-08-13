Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, İşçi tarafını temsilen ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu katıldı.

YAYLALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı toplantının başında yaptığı konuşmada, ilk toplantının 28 Temmuz’da gerçekleştiğini anımsatarak, bugün bu masadan oy birliğiyle kalkılıp bu sürecin tamamlanması temennisinde bulundu.

“Halkımızın beklentisi de bu yöndedir” diyen Yaylalı, bütün dünyayı ekleyen salgın hastalığın ülkeyi de etkilediğini ve bunun sonucu olarak ciddi bir ekonomik krizden geçildiğini söyledi.

İşveren ve işçilerin şu anda çok ciddi bir kriz içinde olduğuna dikkat çeken Yaylalı, enflasyonun çalışanların alım gücünü olumsuz yönde etkilendiğini, tüm bunlar bir araya gediğinde ise masadaki üç tarafın da ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

Yaylalı, bu anlayışla sağlanabilecek maksimum noktaya ulaşılması temennisinde bulundu.

ARHUN

İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun da konuşmasında, toplantı sonucunun hayırlı olması temennisini dile getirerek, ülkenin ekonomik manada kötü günler yaşadığını ve bu günlerin yakın bir zamanda geçeceğine yönelik bir işaretin bulunmadığını söyledi.

İlk toplantıda devlet kanadından ülkenin ekonomik durumu ve çalışma yaşamıyla ilgili verilerin toplantı masasına getirilerek, bu verilerin bu çerçevede değerlendirilmesini istediklerini anımsatan Arhun, bu toplantıda rakamların daha gerçekçi ortaya konulabilmesi için bugün bu verilerin ortaya konmasını ümit ettikleri kaydetti.

Ülkenin ekonomik koşulları ile ilgili sonuç raporunun dün Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından açıklandığına işaret eden Arhun, raporda yer alan bazı rakamlara atıfta bulunarak, ülkenin ekonomik anlamda kötü günler yaşadığını vurguladı.

Arhun, işletmelerin cirolarının düştüğüne de dikkat çekerek, henüz bir rakam ortaya konulmadığını, bugünkü toplantıda bir sonuç alarak, çok iyi şartlarda çalışanların maaşlarının artırılabilecek duruma gelinebilmesi temennisinde bulundu.

SERDAROĞLU

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu da, işçileri temsilen bu toplantıya katıldıklarına işaret ederek, bugün asgari ücret konusunda artık bir uzlaşı sağlanması gerektiğini, kendilerinde bu niyetin olduğunu söyledi.

Esnaf ve Zanaatkarlar ile Ticaret Odası’nın açıklamalarına saygı duyduklarını, ancak ülke koşularına bakıldığında asgari ücretlinin geçim sıkıntısı yaşadığını ve açlık sınırının altında hayat mücadelesi verdiğinin de görülmesi gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, Mart 2020’den bu yana ekonomik krizden hemen hemen tüm sektörlerin olumsuz etkilenmesine rağmen, bundan etkilenmeyen tek sektörün marketler olduğunu vurguladı.

“Marketlerdeki fahiş fiyat artışları konusunda hiçbir tedbir alınmamasını” da eleştiren Serdaroğlu, devletten de bunu beklediklerini, bu konuda önlem alınmış olsaydı, alım gücünün de bu kadar düşmeyeceğini söyledi.

“Bizim derdimiz artık restoranlara gidip yemek yeme değil, asgari ücretlinin derdi boğazıdır” diyen Serdaroğlu, asgari ücretlinin derdinin artık markete girebilmek olduğunu vurguladı.

“Önce devletimiz, sosyal devlet olma gereğini yerine getirecek” diyen Serdaroğlu, işçilerin işsiz kalmak istemediğini, “ücret arttırılsa işsiz kalacaksınız’ tehditlerinden vazgeçilmesi gerektiğini, işçiler işsiz kalırsa işverenlerin de işlerini döndüremeyeceklerini kaydetti.

Devletin emekçiye, işçiye ve asgari ücretliye sahip çıkamadığını ifade eden Serdaroğlu, işsizliği önlemenin devletin görevi olduğunu, sosyal devlet anlayışının bu olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın “Asgari ücret 6 bin TL olmalı” açıklamalarına da atıfta bulunan Serdaroğlu, bu yüzden hükümette olan devlet tarafının ne yapılacağını görmek istediklerini, kendilerinin rakam açıklamayacaklarını kaydetti.

İnsanca yaşanabilir bir ücret istediklerini vurgulayan Serdaroğlu, hükümet tarafının işçiye, emekçiye, vatandaşına, asgari ücretle geçimini sağlayanlara ne öngördüğünü görmek istiyoruz. 8,83 hayat pahalılığı öngörülüyorsa, bilinmesini isteriz ki oyumuz ret olacaktır. İnşallah bugün oybirliği ile bir karar çıkar” dedi.