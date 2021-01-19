Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

BAKAN ÇAĞMAN: “UYGUN, ORTAK BİR YOL BULMAYI HEDEFLİYORUZ”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın katılımıyla başlayan toplantı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık’ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Bakan Çağman, devlet, işveren ve emekçi temsilcilerinin “uygun, ortak bir yol bulmak” için toplandıklarını ifade ederek, “Amacımız; topluma hizmet etmek. Dolaysıyla, karşılıklı fikirlerinizi ortaya koyarak, ortak bir müşterekte buluşarak, en kısa sürede hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bakan Koral Çağman, “Bugün fikirlerimizi ortaya koyalım, hedeflerimizi ortaya koyalım, neler yapabileceklerimizi belirleyelim. Daha sonra da hepimiz çalışıp, en kısa sürede ortak bir müşterekte buluşalım” dedi.

SERDAROĞLU: “EMEKÇİLER EZİLİYOR”

İşçi kesimi temsilen konuşan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Şubat 2020’de brüt 3 bin 820 TL olarak belirlenmesinin ardından asgari ücrette herhangi bir artış yapılmamış olduğuna işaret ederek, geçimini sürdürmeye çalışan emekçilerin ezildiğinin söyledi.

İşçi temsilcisi olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aylar önce toplanması gerektiğini görüşünde olduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden Serdaroğlu, ülkede yaşanan salgın sürecinin her kesimi olumsuz yönde etkilendiğini farkında olduklarını, ancak ‘sektörler zordadır’ diye asgari ücreti belirlememe anlayışının son derece “yanlış” olduğunu söyledi.

Komisyon’un, asgari ücretlinin “dört gözle beklediği” ücreti en kısa zamanda belirleyebilmesi ümidini dile getiren Serdaroğlu, “Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımızı düşünmemiz lazım” dedi.

Serdaroğlu, “Kasım ayı sonundaki verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, sadece gıda olarak beslenebilmesi için 3 bin 810 TL’ye ihtiyacı vardır. Devletin açıkladığı yüzde 15.03 hayat pahalılığı mevcuttur. Ancak ne şekilde çalışma yapılıp, belirlendiği tartışılacak bir konudur. Çünkü piyasadaki fiyat istikrarını sağlayamadılar” dedi.

ARHUN: “UZUN SÜREDİR GÜNÜ KURTARMA ÇABASINDAYIZ”

Komisyonda işveren temsilcisi olarak yer alan İşverenler Sendikası’ndan Metin Arhun, her asgari ücret toplantısında yapılan tartışmaların “aşağı yukarı belli” olduğunu ifade ederek, “Çalışan kanadı asgari ücretin düşük olduğunu, işveren tarafı da ‘öncelikle çalışanını düşünenin kendisi olduğunu’ ifade eder. Yine aynı ifadeyi tekrarlıyorum. Çalışan temsilcisinin gelip de çalışanın maaşı düşük kaldı, artırın demesine gerek yoktur. Her şey yolunda olsa şirketlerimiz, asgari ücretin artmasına gerek olmadan, ücret artışını veririz” diye konuştu.

Özel ve reel sektörün, uzun bir süredir günü kurtarma çabası içinde olduğunu ifade eden Arhun, “turizmin kapalı olduğu, eğitim sektörünün faaliyet göstermediği, ihracatın durduğu, nüfusun azaldığı bir dönemde şirketlerinin hem kazanç hem ciro yönünden geriye gittiğini ileri sürdü.

“Böyle bir ortamda asgari ücret toplantısı yapıyoruz. Tüm iyi niyetimiz çalışandan yanadır ama tabii ki iyi niyetle olmuyor bazı şeyler” diyen Arhun, resmi verilerin ortaya konması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“İstatistik Kurumu, işsizlik oranını açıklasın. Ekonomi Bakanlığı’nın önümüzdeki dönem için vizyonunu nedir? İhracat ne kadar artacak, turist ne zaman, kaç kişi gelecek? Bunları bilelim ki biz de özel sektör olarak elimizden gelen katkıyı yapalım ve asgari ücreti yükseltebileceğimiz kadar yükseltelim.”