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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. 

26 Temmuz 2019 Cuma 11:46
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığında toplanan komisyon, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugun ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya, İşçi tarafı adına Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, İşveren tarafı adına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu katıldı. 

Toplantının açılışını yapan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Tekakpınar, 2019 yılı ikinci asgari ücretini belirlemek için bir araya geldiklerini ifade ederek, bugün tarafların taleplerini değerlendireceklerini ve teknik çalışmalar yapıp üçüncü toplantıda yeni asgari ücreti belirleyeceklerini söyledi. 

Tekakpınar, bugüne kadar hep uyumlu çalıştıklarını ve yine oybirliğiyle asgari ücreti belirleyeceklerine inandığını belirtti. 

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İşveren adına konuşan Mustafa Aroğlu da, asgari ücreti bu yıl ikinci kez belirlemek için bir araya geldiklerini ifade ederek, gönüllerinin oybirliğiyle bir sonuç almak istediğini söyledi. 

Aroğlu, herkesin iyi imkanlar içinde çalışmasını istediklerini, çalışanları da aileleri gibi gördüklerini ama ülkenin ekonomik şartlarının da belli olduğunu ve yeni asgari ücret belirlenirken bunun da dikkate alınması gerektiğini kaydetti. 

Ekonomi önündeki olumsuzlukların kaldırılasının ülkede daha iyi ücretler ve refah seviyesinin yakalanması anlamına geldiğini ifade eden Aroğlu, devlet bütçesinin bile hibe ve yardımlarla yürüdüğünü, ekonomik çıkmazın her yerde olduğunu, bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. 

İşçi adına konuşan Yeltekin de, 2019 yılı ikinci asgari ücretini belirlemek için bir araya geldiklerini belirterek, "İnşallah bugün ülke şartları iyi değerlendirilerek bir sonuç alınır. 100 bin üzerinde insan bu kararı bekliyor" dedi. 

Yeltekin, bugün Devlet tarafının verilerini göreceklerini, DPÖ'nün hayat pahalılığını 7,57 olarak açıkladığını ancak hükümetin bunu yüzde 2 düşürerek 5,57 olarak belirlediğini ifade etti ve asgari ücrete de maliye tarafından yüzde 5 civarında artış öngörüldüğünü söyledi. 

"Hükümet ile işverenin nikahı kıydığını kendilerini de törene davet edeceklerini" savunan Yeltekin, özetle şöyle konuştu :

"İnsanları çok bekletmeden bir karar almalıyız. Evet ekonomi kötü ama zorda olan asgari ücretlidir. Ülkede hırsızlık var ama kimse görmüyor sürekli zam yapılıyor. Fiyatların neden yükseldiği belli değil, hırsızlık var. O yüzden umarım bu toplantıda devletimiz gariban kesimi düşünür ve yanımızda olur. Ülkede Sektörel baza geçilsin, herkesin kazanması için en düşük ücret belirlensin, bizi kurtaracak budur. Bizim teklifimiz 3500 TL'dir."

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