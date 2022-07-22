banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
15 Bin TL üstü maaş alan kamu çalışanına yüzde 20 kesinti yapılacak!
15 Bin TL üstü maaş...
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru
Lefkoşa'da birbiriyle bağlantılı iki trafik kazası meydana geldi
Trafik kazası
banner404

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanamadı

22 Temmuz 2022 Cuma 14:30
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanamadı

Serdaroğlu: “HP’nin asgari ücrete yansıtılması masada olmayacaksa toplantıya katılmayacağız”

Taçoy: “Toplantı açılmadan itirazlar değerlendirilemez”

Arhun: “Seçim öncesi hayat pahalılığı üzerinde bir artış verildi”

Asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere bugün toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi tarafı temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun “HP’nin asgari ücrete yansıtılması masada olmayacaksa toplantıya katılmayacağız” diyerek nisaba destek vermemesiyle toplanamadı.

Toplantı denemesine Bakanlık binası önünde eylem yapan sendikaların başkan ve temsilcileri yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı, toplantıda tartışmalar yaşandı.

Toplantı yapılamasa da işçi ve işveren temsilcileri ve Bakan Taçoy konuşma yaptı; sendikacıların ve basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

-Taçoy: “Toplantı açılmadan itirazlar değerlendirilemez”

Bakan Hasan Taçoy, toplantı açılmadan itirazların değerlendirilemeyeceğini, böylece bu ay da yürürlükteki rakamın uygulanacağını ifade etti.

Haftaya yeniden toplantı çağrısı yapacağını söyleyen Taçoy, “Asgari ücrete yüzde 56,76 artış şu şartlarda imkânsız” dedi.

“Masa 8 bin 600’le başlayacak deyip bunu ileriye götürmeyen bir zihniyet işçiyi mevcut rakama mahkûm eder” diyen Taçoy, ülkedeki çalışma yaşamı hakkında istatistik bilgiler paylaştı.

Bakan Taçoy, veriler ışığında, mesleklere göre asgari ücret farklılıkları olması, ev hizmetlerinde bulunanların asgari ücretlerinin ayrılması, vatandaş ve çalışma izinli olanlara farklı asgari ücretler verilmesi gibi çözümleri daha önce de ortaya koyduklarını dile getirdi.

Bu konuda çalışma yapmaya devam ettiklerini anlatan Bakan Taçoy, ekonomiyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını, gelinen noktada tek asgari ücretle devam edilemeyeceğini kaydetti.

Asgari ücret konusunun devlet açısından ceza ve menfaatler bakımından da önemli olduğunu ifade eden Taçoy, aile büyüklüğü ve yaşam koşullarına bakılarak mevcut rakamın belirlendiğini söyledi, “yüzde 30 hayat pahalılığı olursa masayı tekrar kurarız” dediklerini belirtti.

Masa açılmazsa hiçbir tartışma yapılamayacağını yineleyen Taçoy, “Önümüzdeki hafta masayı bir daha kurma yoluna gideceğiz ve hangi noktada duracağımızı gündeme getireceğiz” dedi.

- Serdaroğlu: “HP’nin asgari ücrete yansıtılması masada olmayacaksa toplantıya katılmayacağız”

"HP’nin asgari ücrete yansıtılması masada olmayacaksa toplantıya katılmayacağız" diyen işçi tarafı temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bunun masadan kaçmak olmadığını vurguladı, açlık sınırı ve hayat pahalılığının göz ardı edildiğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

“Hükümet edenler görevini yapmaz diye bunun bedelini asgari ücretli mi ödeyecek?” diye soran Serdaroğlu, amaçlarının asgari ücretliyi açlıktan kurtarmak olduğunu belirtti.

“Karnı doymayacaksa neden işçi işlesin?” diye de soran Serdaroğlu, “Bu ücreti veremeyiz” diyen işverenlere yanıt olarak da “Zor durumda işveren varsa araştırsınlar neden zor durumdadır. Kötü işlettiği için mi? İşletemezse kapatsın dükkânı” dedi.

Sektörel bazda asgari ücreti gibi konuları tartışmaya hazır olduklarını ifade eden Serdaroğlu, “Ama ortada tartışacak biri yok, sürekli hükümet değişiyor” dedi.

“Asgari ücrete işe girişe ilk ücreti deniliyor ama geçim ücreti haline getirildi” diyen Serdaroğlu, “Yoksa kıdeme liyakata önem verilse kimsenin gözü bu masada olmazdı. Herkesi sağduyuya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

-Arhun: “Seçim öncesi hayat pahalılığı üzerinde bir artış verildi”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise “Ortamın bu kadar gerilmesini arzu etmeyiz. Çalışan haklı, ciddi bir hayat pahalılığı var” dedi.

Seçim öncesi hayat pahalılığı üzerinde bir artış verildiğini dile getiren Arhun, bu defa da bunun altında bir rakam verildiğini, söyledi, “Bunlar olabiliyor” dedi.

-Temsili "Asgari Ücretli Tabutu" Başbakanlığa taşındı

Toplantı denemesinin ardından Bakanlık önünde basına açıklamalarda bulunan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretlinin bu ay sonu yürürlükte olan 6 bin 90 TL net asgari ücreti alacağını belirterek, bunun sorumlusu olarak asgari ücrete HP oranında artışı uygun görmediği gerekçesiyle hükümeti işaret etti.

“Asgari ücretli de uyansın” diyen Serdaroğlu, çalışanların işten durdurulmakla tehdit edildiğini ancak çalışanlar olmazsa çarkların duracağını söyledi.

Ardından Hür-İş temsilcileri kabine üyelerinin yüzlerini yansıtan maskelerle, temsili “asgari ücret tabutunu” Başbakanlığa taşıdı.

banner360
Son Güncelleme: 22.07.2022 15:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bazı Sendikalar, HP’nin Asgari Ücrete Yansıtılması Talebiyle Eylem Ve Açıklama Yaptı
Bazı Sendikalar, HP’nin Asgari Ücrete Yansıtılması Talebiyle Eylem Ve Açıklama Yaptı
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak
Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy Şehitlerini Andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy Şehitlerini Andı
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
15 Bin TL üstü maaş alan kamu çalışanına yüzde 20 kesinti yapılacak!
15 Bin TL üstü maaş alan kamu çalışanına yüzde 20 kesinti yapılacak!
“Başpınar-Karaağaç-Esentepe Güzergâhında Yol Yapım İşlerine Dikkat“
“Başpınar-Karaağaç-Esentepe Güzergâhında Yol Yapım İşlerine Dikkat“
KKTC'nin 6 İlçesinin Tanıtımı İçin Kısa Filmler...
KKTC'nin 6 İlçesinin Tanıtımı İçin Kısa Filmler...
CTP: “Asgari Ücretin Hayat Pahalılığı Oranında Artırılması Ve Vergiden Muaf Olması Gerek“
CTP: “Asgari Ücretin Hayat Pahalılığı Oranında Artırılması Ve Vergiden Muaf Olması Gerek“
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim