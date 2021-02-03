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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Cuma günü toplanacak.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:00
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanacak
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 Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Cuma günü toplanacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapıan açıklamaya göre, Bakanlığın çağrısı ile yapılacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı Covid-19 önlemleri çerçevesinde , 5 Şubat  Cuma günü saat 11.00’de Dışişleri Bakanlığı Konferans salonunda gerçekleşecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun daha önce yapılan toplantılarında taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış ve yeni asgari ücret belirlenememişti.

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Son Güncelleme: 03.02.2021 21:16
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıAsgari Ücret Saptama Komisyonu
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