Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplanıyor.

Bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşecek toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman başkanlık edecek.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET: NET 3 BİN 828 TL

Son asgari ücret, 4 bin 400 TL brüt, net olarak ise 3 bin 828 TL şeklinde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.

KTAMS, AÇLIK SINIRININ 4 BİN 121 TL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 121 TL olduğunu açıklamıştı.

KTAMS tarafından ilgili tarih için açıklanan rakamın detaylı tablosu şu şekilde: