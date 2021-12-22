Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu

Asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.

İşte detaylar...

Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;

Saatlik: 40.38TL

Günlük: 323.07TL

Haftalık: 1615.38 TL

Aylık: 7.000.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve devlet ve işçi taraflarının olumlu oyları01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret olarak kabul edildi.