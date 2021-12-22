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Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu

Asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 13:21
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu

Asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.

İşte detaylar...

Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;

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Saatlik:  40.38TL

Günlük:  323.07TL

Haftalık:  1615.38 TL

Aylık: 7.000.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve devlet ve işçi taraflarının olumlu oyları01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak  asgari ücret olarak kabul edildi.

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