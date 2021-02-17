Asgari ücret, komisyonda yeniden değerlendirilecek.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nca saptanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tavsiye kararına Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür İş) itiraz ettiğinden, rakamın yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'na havale edilmesine karar verdi.

2021’in ilk asgari ücreti işveren temsilcilerinin katılmadığı 5 Şubat’taki toplantıda aylık brüt 4 bin 400 TL olarak belirlenmişti.

TC GAZİMAĞUSA BAŞKOLSOLOSLUĞU İÇİN ARAZİ

Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu’na 49 yıllığına arazi verildi.

Bakanlar Kurulu, halen Maliye Bakanlığının kontrol ve yönetiminde bulunan bir araziyi 49 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu'nun kullanımına verilmesine karar verdi.