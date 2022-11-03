"Asgari ücret için toplanmanın vakti değil!"

Arhun, Sektörel bir ücret uygulaması yok. Bazı sektörlerde yüksek, bazılarında düşük. Haliyle de bu konu, sürekli tartışılır pozisyonda…” dedi.

Metin Arhun’a göre asgari ücreti güncelleme için “toplanmanın” vakti değil çünkü önümüzde seçim var…

Konu hakkında katıldığı tv programında konuşan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, asgari ücretin yeniden belirlenmesini doğru bulmadığını, belirlenecekse bunun 2022’de 3’üncü güncelleme olacağını, bunu uygun bulmadığını ifade etti.

“BU KONUŞTUKLARIMIZ UYGULAMAYA GİRMİYOR, BİZ DE HEP TARTIŞMAK DURUMUNDA KALIYORUZ…”

Seçim dönemlerinde siyasetin daha bonkör olabildiğine işaret eden İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun şöyle dedi;

“Biz asgari ücreti belirliyor olmamıza rağmen tüm ücretler asgari ücrete endeksli değil… Sektörel bir ücret uygulaması yok. Bazı sektörlerde yüksek, bazılarında düşük. Sürekli tartışılır pozisyonda..

Böyle bir ortamda tartışmaktan başka bir şey kalmıyor.

Sektörel belirleme konusunda herkes hem fikir. 3. uyrukta çalışanların ücretlerini belli miktar aşağıda tutalım, deniyor; bunda da herkes hem fikir ama bu konuştuklarımız uygulamaya girmiyor yasal anlamda ve biz de hep tartışma durumunda kalıyoruz…”



Kaynak: Kıbrıs Postası-Vatan Mehmet