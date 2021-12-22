Asgari ücret için ilk toplantı bugün

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla; 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla, bugün saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda bir araya gelecek.

KKTC’de asgari ücret, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren net 4 bin 324 TL olarak uygulanıyor...

Brüt olarak ise şu şekilde:

Saatlik: 28.67 TL

Günlük: 229.38 TL

Haftalık: 1146.92 TL

Aylık: 4,970 TL

SENDİKALAR BAKANLIK ÖNÜNDE TOPLANACAK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, dün Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını ifade etmişti.

Bengihan, “Asgari ücret, hayat pahalılığına göre her iki ayda bir düzenlenmeli” derken, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise “Birlikte hareket edeceğiz, orada basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.