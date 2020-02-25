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Asgari ücret brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak yeniden belirlendi

Asgari ücret brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak yeniden belirlendi

25 Şubat 2020 Salı 16:02
Asgari ücret brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak yeniden belirlendi
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ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU İTİRAZLAR DEĞERLENDİREREK ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞA GİTTİ

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirerek, asgari ücretin brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olmasına karar verdi. 

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş) 17 Şubat’ta asgari ücrete yaptıkları itirazlarını değerlendirmek üzere bugün yaptığı toplantıda, asgari ücreti yeniden belirleyerek artışa gitti. 

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İşveren tarafının terk ettiği toplantıda, yeni asgari ücret devlet ve işçi tarafının oylarıyla brütte 220 TL, nette 191 TL arttırıldı. 

TEKAKPINAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar, bugünkü toplantıda Hür-İş ve Türk Sen’in itirazlarının değerlendirildiğine dikkat çekti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını 27 Aralık 2019’da yaptığını ifade eden Tekakpınar, asgari ücretin 10 Şubat’ta yapılan dördüncü toplantıda belirlendiğini anımsattı. 

Tekakpınar, 1 Şubat’tan geçerli rakamları şöyle açıkladı; saatlik 22.04 TL, Günlük 176.31 TL, haftalık 881.54 TL, Aylık brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL. 
Tekakpınar, yasanın çırak olarak tanımladığı 15-17 yaş arası işe alınanlara ise kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisinin oy çokluğu ile kabul edildiğini kaydetti. 
SERDAROĞLU 
Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, 10 Ocak’ta gerçekleştirilen ve asgari ücretin belirlendiği toplantıyı işçi tarafı olarak terk ettiklerini anımsatarak, bunun siyaset değil emek kavgası olduğunu, kendilerinin arkasında sadece işçilerin olduğunu vurguladı. 
3 bin 600 TL brüt olarak onaylanan asgari ücrete yaptıkları itirazın değerlendirilerek, bu rakamlarda değişikliğe gidildiğini yeni asgari ücretin brüt 3 bin 820 TL’ye çıkarıldığını ifade eden Serdaroğlu, kendilerinin masaya oturduğu rakam bu olmasa da, emekçiler için ancak bu kadarını yapabildiklerini söyledi. 
Serdaroğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 25.02.2020 19:33
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