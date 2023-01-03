Asgari ücret belirlendi

Yılın ilk asgari ücretini belirlemek üzere bu sabah yeniden bir araya gelen Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti belirledi. Alınan karara göre yeni asgari ücret, net 11 bin 800 TL, Brüt 13 bin 563 oldu.