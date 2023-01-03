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Asgari ücret belirlendi
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Asgari ücret belirlendi

03 Ocak 2023 Salı 12:52
Asgari ücret belirlendi

Yılın ilk asgari ücretini belirlemek üzere bu sabah yeniden bir araya gelen  Asgari  Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti belirledi. Alınan karara göre yeni asgari ücret, net 11 bin 800 TL, Brüt  13 bin 563 oldu.

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