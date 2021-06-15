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Asgari ücret açlık sınırını altında!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4 bin 65 TL olarak hesaplandı.

15 Haziran 2021 Salı 11:45
Asgari ücret açlık sınırını altında!
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açıklamasına göre, sendika söz konusu raporu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldığı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladı.

Bengihan, “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 34,67 TL, aylık 1040,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 36,25 TL, aylık 1.087,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 38,75 TL, aylık 1.162,50 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,83 TL, aylık 774,90 TL’dir” ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

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Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken günlük 135,51 TL aylık gıda harcaması tutarının ise 4 bin 65 TL olduğunu vurgulayan Bengihan, yürürlükte olan asgari ücretin ise net 3 bin 828 TL olduğunu hatırlattı.

ASGARİ ÜCRET 314 STERLİN

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Bengihan, “1 Şubat 2021 tarihinde 380 Sterlin’e karşılık gelen Asgari Ücret 31 Mayıs 2021 tarihi itibarı ile 314 Sterlin’e gerilemiştir” dedi.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 12:24
Anahtar Kelimeler:
Açlık SınırıKtamsAsgari ücret
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