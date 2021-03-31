Aselsan’dan Polis Genel Müdürlüğü’ne araç

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, araç devir tesliminde konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğüne hibe edilen tamir ve bakım aracının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projeleri (MOBESE) kapsamında kurulan cihazların bakım ve onarımı için kullanılacağını belirtti ve aracı Polis Genel Müdürlüğü’ne hibe eden Aselsan A.Ş. yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
31 Mart 2021 Çarşamba 16:30
Son Güncelleme: 31.03.2021 16:49