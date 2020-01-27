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ASELSAN KKTC'de Personel Alımı Yapacak!

Aselsan Türkiye genelinde bilişim, yazılım personelleri kadrosunda personel alım ilanları açıkladı. Kıbrıs'ta İleri Teknolojileri Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere mühendis alımı yapılacak.

ASELSAN KKTC'de Personel Alımı Yapacak!

Aselsan Türkiye genelinde bilişim, yazılım personelleri kadrosunda personel alım ilanları açıkladı. Kıbrıs'ta İleri Teknolojileri Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere mühendis alımı yapılacak.

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:27
ASELSAN KKTC'de Personel Alımı Yapacak!

ASELSAN Türkiye Genelinde ve Kıbrıs’ta Personel Alımı Yapacak!

ASELSAN 2020 yılında alım yapacağı kadrolar için yeni ilanlar açıkladı. Açıklanan ASELSAN personel alım ilanlarından bir tanesi de KKTC'de görevlendirilmek üzere ileri teknolojiler araştırma merkezi mühendisi alımı yapılacak. Bu kadrodaki alımlarda istenilecek başvuru şartları ise şu şeklide olacak.

Adayların Mühendislik Fakültelerinden Elektrik-Elektronik Bölümlerinden mezun olmaları, Migro dalga Haberleşme konularında yüksek lisans yapmış olmak ya da bu alanlarda doktora eğitimi almış olmak gerekmektedir. İyi derecede İngilizce bilmek, Mikrodalga RF tasarımının ana konularından herhangi bir tanesinde ya da bir kaçında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. RF-MW (aktif pasif ) malzemeler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak gerekmektedir. ADS vb tasarım konuların kullanabilen, erkek adaylarına askerliğini yapmış, iş tecrübesi konularında ilanda belirtilen diğer hususlarda bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

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Başvurular internet ortamında yapılacak. 

ASELSAN diğer personel alım kadrolar ise şu şekilde açıklanmıştır. Yazılım varlık analisti, yazılım geliştiricisi, yazılım test uzmanı iş analisti, Sap Basıs Sistem Yöneticisi kadrosunda istihdamlar sağlanacak. Başvuruları tamamlamak için ASELSAN iş başvuru uygulamasına yeni kayıt olmak gerekmektedir.

sosyal imkanlar: Aselsan Personellerine sunduğu imkanlar arasında esnek çalışmasaatleri, özel sağlık sigortası, sosyal etkinlikler, izinler, eğitim olanakları, kreş olanlakları, revir hzimeti kütphane hizmeti gibi sosyal imkanlar sunduğunu ifade etmektektedir. 

Başvurular için: https://apps.aselsan.com.tr/gym/KGiris.aspx?gm=ISBASVURU adresine giriş yapmak ve başvuru formunu doldurmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
AselsanKktc
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