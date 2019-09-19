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ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de

ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de

ASELSAN, TERÖRLE MÜCADELE, ASAYİŞ VE GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAKLAŞIK 44 BİN KAMERA VE 9 BİN PLAKA TANIMA SİSTEMİ TESLİM ETTİ 

TÜRKİYE'DE BAŞARIYLA GÖREV YAPAN "KENT GÜVENLİK YÖNETİM VE PLAKA TANIMA" SİSTEMLERİ, KKTC'NİN GÜVENLİĞİNE DE KATKIDA BULUNACAK

ASELSAN'ın Türkiye'de başarıyla görev yapan "Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma" sistemleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğine de katkı sağlayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı doğrultusunda terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde "Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma" sistemlerinin kurulumları gerçekleştiriliyor. Ayrıca okullarda güvenli eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin kurulumları yapılıyor.

Böylece, milli olarak geliştirilen yazılımlarla tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilmesi yeteneği de Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırıldı.

Sistemlerin ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarına istinaden ek paketler için tedarik işlemleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, yaklaşık 44 bin kamera ve 9 bin plaka tanıma sistemi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

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SIRA KKTC'NİN KENT GÜVENLİĞİNDE

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 26 Eylül 2017'de imzalanan protokol kapsamında, KKTC makamlarınca ihtiyaç bildirilen noktalar için güvenlik sistemleri ve plaka tanıma sistemleri tedarik edilmesi talebinde bulunuldu.
Bu doğrultuda ASELSAN ile ek sözleşme imzalandı. Yapılan ek sözleşme ile 2020 yılı içerisinde 342 adet sabit ve 94 adet hareketli kamera, 235 adet Plaka Tanıma Sistemi, 22 adet Lazer PTZ kamera tedarik edilerek Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Türkiye'de başarıyla görev yapan "Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma" sistemleri, böylece KKTC'nin güvenliğine de katkıda bulunacak.

PROJENİN SAĞLADIĞI KAZANIMLAR

Söz konusu proje sayesinde; yüksek çözünürlüklü kameraların kullanımı ile terör ve güvenlik olaylarının hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi, plaka tanıma ve ikiz plaka tespit başarı oranlarının arttırılması, tek bir çatı yazılım ile tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilebilmesi konularında önemli kazanımlar sağlandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nden elde edilen video görüntülerinden anlamlı sonuçlar çıkaracak ve emniyet güçlerinin olayları daha hızlı çözmelerine katkı sağlayacak video analiz sistemi geliştirilme çalışmaları da devam ediyor. Sistemin envantere alınması ile birlikte Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin asayiş ve güvenliğe olan katkısının arttırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının, asayiş ve güvenliğe katkı sağlanması amacıyla ihtiyaç bildirilen tüm noktalar için sistem kurulumlarının yapılması, sistemlerin sorunsuz ve yüksek performans ile çalışması için her türlü tedbirin alınmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme: 19.09.2019 13:15
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