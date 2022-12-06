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Asayiş Ve Trafik Operasyonları Hız Kesmiyor

06 Aralık 2022 Salı 13:03
Asayiş Ve Trafik Operasyonları Hız Kesmiyor

05.12.2022 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.
Denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 725 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve çeşitli suçlardan toplam 251 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 12 araç ise trafikten men edilmiştir.

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