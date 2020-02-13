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Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

13 Şubat 2020 Perşembe 12:28
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün gece 20.00 – 24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı.

Polis açıklamasında göre, denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 225 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 4 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

GİRNE’DE ALKOLLÜ 3 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

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Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimler sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullanma suçundan 3 araç sürücüsü trafikten men edildi.

GÜZELYURT’TA 1 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamındaysa bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerin kontrol edildiği, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 348 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.

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Son Güncelleme: 13.02.2020 15:37
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Ve Trafik Denetimleri
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