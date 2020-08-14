Aşağı Maraş mahalle sakinlerine önemli duyuru!

Gazimağusa kazasına bağlıuygulama alanı sınırları içinde, 101 ile 264 adalara ait kadastro ekibince, fasıl 327 vergi kadastro yasasının 2. ve 3. maddeleri uyarınca yapılan emirnameye göre kadastro yenileme kapsamında uygulamaya tabi tutulmuş olduğu yasa hükümlerine göre tahdit ve tespitleri yapılan taşınmaz malların tespit durumları ekli askı ilanı ve pafta ozalit kopyalarında gösterilmiş olup ilgili evraklar Gazimağusa Gelişim Akademisi’nde ilan edilmiştir.

Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, ilan cetvellerinde yazılı taşınmaz malların yüz ölçümlerinin, sınırlarının, niteliğinin ve muhdesatın tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin , ilan müddeti olan 17 Ağustos 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında 60 günlük askı ilan süresi içinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne veya Gazimağusa Tapu Amirliğine itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmeyen taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği ilanen duyurulur.