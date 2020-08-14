banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
459.169
DOLAR
7.3386
STERLİN
9.6094
EURO
8.6662
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Aşağı Maraş mahalle sakinlerine önemli duyuru!

Tapu ve Kadastro Dairesi'nden duyuru..

14 Ağustos 2020 Cuma 08:45
Aşağı Maraş mahalle sakinlerine önemli duyuru!
banner337
banner351

banner341
Gazimağusa kazasına bağlı Aşağı Maraş Mahallesi uygulama alanı sınırları içinde, 101 ile 264 adalara ait kadastro ekibince, fasıl 327 vergi kadastro yasasının 2. ve 3. maddeleri uyarınca yapılan emirnameye göre kadastro yenileme kapsamında uygulamaya tabi tutulmuş olduğu yasa hükümlerine göre tahdit ve tespitleri yapılan taşınmaz malların tespit durumları ekli askı ilanı ve pafta ozalit kopyalarında gösterilmiş olup ilgili evraklar Gazimağusa Gelişim Akademisi’nde ilan edilmiştir.

Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, ilan cetvellerinde yazılı taşınmaz malların yüz ölçümlerinin, sınırlarının, niteliğinin ve muhdesatın tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin , ilan müddeti olan 17 Ağustos 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında 60 günlük askı ilan süresi içinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne veya Gazimağusa Tapu Amirliğine itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmeyen taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği ilanen duyurulur.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Aşağı Maraş MahallesiTapu Ve Kadastro Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay Barış Harekatı’nın 2. Aşaması’nın Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Uluçay Barış Harekatı’nın 2. Aşaması’nın Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Ubp Girne Milletvekili Üstel'den Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitleri İçin Mesaj
Ubp Girne Milletvekili Üstel'den Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitleri İçin Mesaj
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Cumhurbaşkanı denizden doğacak
Cumhurbaşkanı denizden doğacak
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim