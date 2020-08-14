Aşağı Maraş mahalle sakinlerine önemli duyuru!

Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, ilan cetvellerinde yazılı taşınmaz malların yüz ölçümlerinin, sınırlarının, niteliğinin ve muhdesatın tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin , ilan müddeti olan 17 Ağustos 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında 60 günlük askı ilan süresi içinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne veya Gazimağusa Tapu Amirliğine itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmeyen taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği ilanen duyurulur.
14 Ağustos 2020 Cuma 08:45