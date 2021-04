Arun Acumsal yeniden First FM'de

Ülkemizin ünlü radyocusu Arun Acumsal, 15 ay önce First FM'den ayrılmış Play Fm'e geçmişti. 15 ayın sonrasında yeniden First Fm'e geçen Arun, Tekin Birinci ile farklı bir bağımız var. Biz ayrılamayız dedi. Play Fm'de de çok mutluydum hiç bir sıkıntım olmadı. Ama gel gelelim insanın doğduğu yer gibisi yok. Ben First FM'de doğdum. Ve orası benim evim gibidir açıklamalarında bulundu.

Haftaiçi hergün sabah 7.00 ile 10.00 arası ''müziğin Büyüsü'' Sami Doğan Motor's Anasponsorluğu ile 7 Nisan itibariyle dinleyicisiyle buluşuyor.