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Arun Acumsal yeniden First FM'de

Arun Acumsal yeniden First FM'e döndü..

06 Nisan 2021 Salı 09:20
Arun Acumsal yeniden First FM'de
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Ülkemizin ünlü  radyocusu Arun Acumsal, 15 ay önce First FM'den ayrılmış Play Fm'e  geçmişti. 15 ayın sonrasında  yeniden First Fm'e geçen Arun, Tekin Birinci ile farklı bir bağımız var. Biz ayrılamayız dedi. Play Fm'de de çok mutluydum hiç bir sıkıntım olmadı. Ama gel gelelim insanın doğduğu yer gibisi yok. Ben First FM'de doğdum. Ve orası benim evim gibidir açıklamalarında bulundu.

Haftaiçi hergün sabah 7.00 ile 10.00 arası ''müziğin Büyüsü'' Sami Doğan Motor's Anasponsorluğu ile 7 Nisan  itibariyle dinleyicisiyle buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arun AcumsalFirst FM
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