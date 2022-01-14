ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Pazartesi saat 15.00’te Origami, 20 Ocak Perşembe 15.00’te Oyun Konseptleri, 20 Ocak Perşembe 15.30’da Torna Seramikleri atölyeleri gerçekleşecek.
Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz atölyeler, 21 Ocak Cuma günü 14.00’deki “Cebindeki Sinema Atölyesi” ve 15.00’teki “Logo Tasarım Atölyesi” ile sonlanacak.
Yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Pazartesi saat 15.00’te Origami, 20 Ocak Perşembe 15.00’te Oyun Konseptleri, 20 Ocak Perşembe 15.30’da Torna Seramikleri atölyeleri gerçekleşecek.