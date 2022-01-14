banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Dr. Küçük 38’inci ölüm yıldönümünde yarın anılacak
Dr. Küçük yarın anılacak
Başbakan yurda döndü
Başbakan yurda döndü
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
banner404

ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) lise ve üniversite öğrencileri için ücretsiz atölye çalışması düzenliyor. 

14 Ocak 2022 Cuma 16:00
ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Pazartesi saat 15.00’te Origami, 20 Ocak Perşembe 15.00’te Oyun Konseptleri, 20 Ocak Perşembe 15.30’da Torna Seramikleri atölyeleri gerçekleşecek.
Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz atölyeler, 21 Ocak Cuma günü 14.00’deki “Cebindeki Sinema Atölyesi” ve 15.00’teki “Logo Tasarım Atölyesi” ile sonlanacak.  

banner341
Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak isteyen katılımcıların (0533) 833 07 07 ve (0533) 850 96 56 numaralı WhatsApp destek hatlarına ulaşabileceği kaydedildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 14.01.2022 16:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
CAS alacaklıları 28 Şubat’a kadar borç ispatı yapmaya çağrıldı
CAS alacaklıları 28 Şubat’a kadar borç ispatı yapmaya çağrıldı
Varoluş ve özgürlük mücadelemizin liderinin doğumundan ölümüne öyküsü
Varoluş ve özgürlük mücadelemizin liderinin doğumundan ölümüne öyküsü
Tatar, TVNET canlı yayınına katıldı
Tatar, TVNET canlı yayınına katıldı
Laboratuvarlar İnisiyatifi'nden açıklama
Laboratuvarlar İnisiyatifi'nden açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim