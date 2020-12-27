banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Para tamam artık icraat bekleniyor
Para tamam artık icraat bekleniyor
Ercan-Casino-Ercan…
Ercan-Casino-Ercan…
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Lale devri bitti
Lale devri bitti
banner376

ARUCAD’da lise öğrencilerine yönelik portfolyo kursları başladı

27 Aralık 2020 Pazar 13:09
ARUCAD’da lise öğrencilerine yönelik portfolyo kursları başladı
banner337
banner351

Kıbrıs ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), lise öğrencilerine yönelik ücretsiz Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu başladı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Anafartalar Lisesi öğrencileri ile Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu,  ARUCAD’da başladı. Yetenekli ve yaratıcı öğrencilere geniş burs olanağı sunan ARUCAD, Üniversitelerin yetenek sınavı veya portfolyo sunumu ile öğrenci alan bölümlerinde eğitimlerine devam etmeyi düşünenler için ücretsiz Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu düzenliyor.

ARUCAD, Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu ile sanat ve tasarım alanında eğitim alacak öğrencilere, Temel Sanat Eğitimi, Gelişmiş Renk Teorisi, Desen Çalışmaları, Renklendirme Teknikleri, Malzeme Bilgisi, Portfolyo Yapı ve Sunum Teknikleri, Özgeçmiş ve Motivasyon Mektubu hazırlığı gibi uygulamalar ile kendi tarzlarını bulmalarına yardımcı olmaktadır.   

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi yaptığı açıklamada “Portfolyo dosyası, ilgilendiğiniz konuları, çizme biçimlerini, kullandığınız kelimeleri, fotoğraf çektiğiniz saatleri, video çekmeyi sevdiğiniz yerleri anlatır. Öğrencileri, bu ilgileri ve merakları üzerinden yaptığı çalışmalarda gösterdikleri beceriler üzerinden tanımak, sanat ve tasarım eğitimi için iyi bir başlangıç olur” dedi.

Rektör Vehbi, ARUCAD’ın atölye, stüdyo ve laboratuvarlarının tüm liselerin kullanımına açık olduğunu belirterek portfolyo hazırlama konusunda da lise öğrencilerine yönelik desteklerinin sürekli devam edeceğinin altını çizdi.   

banner360
Anahtar Kelimeler:
Arucad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ ve Girne Koleji iş birliğinde “Yönetici Akademesi” eğitimleri başladı
GAÜ ve Girne Koleji iş birliğinde “Yönetici Akademesi” eğitimleri başladı
5 ilçede trafik denetimi
5 ilçede trafik denetimi
KKTC Tüketiciler Derneği Tüketicileri Koruma Dairesinin kurulmasını talep etti
KKTC Tüketiciler Derneği Tüketicileri Koruma Dairesinin kurulmasını talep etti
İskele Belediyesi, çam kese böceği ile mücadeleye başlıyor
İskele Belediyesi, çam kese böceği ile mücadeleye başlıyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Başbakan Ersan Saner, Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti
Başbakan Ersan Saner, Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti
Arıklı Asiltürk’ün istifasını kabul etmedi
Arıklı Asiltürk’ün istifasını kabul etmedi
Ziyarete açılan kapalı Maraş’ı 2 ayda 70 bini aşkın kişi ziyaret etti...
Ziyarete açılan kapalı Maraş’ı 2 ayda 70 bini aşkın kişi ziyaret etti...
‘Random ARUCAD’ sergisi Art Rooms Galeri’de açıldı
‘Random ARUCAD’ sergisi Art Rooms Galeri’de açıldı
Kapalı Maraş’taki 600 adet bisiklet dezenfekte edilerek yeniden hizmete sunuldu
Kapalı Maraş’taki 600 adet bisiklet dezenfekte edilerek yeniden hizmete sunuldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim