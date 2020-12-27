ARUCAD’da lise öğrencilerine yönelik portfolyo kursları başladı

Kıbrıs ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), lise öğrencilerine yönelik ücretsiz Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu başladı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Anafartalar Lisesi öğrencileri ile Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu, ARUCAD’da başladı. Yetenekli ve yaratıcı öğrencilere geniş burs olanağı sunan ARUCAD, Üniversitelerin yetenek sınavı veya portfolyo sunumu ile öğrenci alan bölümlerinde eğitimlerine devam etmeyi düşünenler için ücretsiz Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu düzenliyor.

ARUCAD, Portfolyo ve İllüstrasyon Kursu ile sanat ve tasarım alanında eğitim alacak öğrencilere, Temel Sanat Eğitimi, Gelişmiş Renk Teorisi, Desen Çalışmaları, Renklendirme Teknikleri, Malzeme Bilgisi, Portfolyo Yapı ve Sunum Teknikleri, Özgeçmiş ve Motivasyon Mektubu hazırlığı gibi uygulamalar ile kendi tarzlarını bulmalarına yardımcı olmaktadır.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi yaptığı açıklamada “Portfolyo dosyası, ilgilendiğiniz konuları, çizme biçimlerini, kullandığınız kelimeleri, fotoğraf çektiğiniz saatleri, video çekmeyi sevdiğiniz yerleri anlatır. Öğrencileri, bu ilgileri ve merakları üzerinden yaptığı çalışmalarda gösterdikleri beceriler üzerinden tanımak, sanat ve tasarım eğitimi için iyi bir başlangıç olur” dedi.

Rektör Vehbi, ARUCAD’ın atölye, stüdyo ve laboratuvarlarının tüm liselerin kullanımına açık olduğunu belirterek portfolyo hazırlama konusunda da lise öğrencilerine yönelik desteklerinin sürekli devam edeceğinin altını çizdi.