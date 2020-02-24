Arucad “voıces” Konuşmaları Serisi, New York’lu Sanatçı Mike Berg İle Devam Ediyor

MİKE BERG,“BEN BÖYLE ÇALIŞIYORUM”

Lefkoşa, 24 Şubat 20 : ARUCAD Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü tarafından her ay organize edilen “Voices” konuşmalar serisinin bu ay konuğu “Ben Böyle Çalışıyorum” başlıklı konuşmasıyla, New York’lu sanatçı Mike Berg oluyor.

Lefkoşa Saray Otel arkası, Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD’ın etkinlik mekânı Art Space’te yarın gerçekleştirilecek ekinlik saat 18.00’de başlayacak.

Mike Berg, sanat, tasarım ve görsel iletişim alanında ulusal ve uluslararası isimlerin ağırlandığı etkinlikler çerçevesinde gerçekleşecek toplantıda “Ben Böyle Çalışıyorum” başlıklı konuşma yapacak.

MİKE BERG KİMDİR?



Geçtiğimiz 20 yılda, New York’lu sanatçı Mike Berg, Amerika’nın batısında doğmuş ve büyümüş olup zaman içinde İstanbul, New York ve Doğu Washington gibi yerlerde yaşamaya ve çalışmaya başlamıştır.Linda Yablonsky’nin Mike Berg ile ilgili tanımı: “Berg estetik bir anarşist, çürümenin doğal aşamalarına müdahale eden, müdahalelerini ise zarifçe organize edip katmanlı soyutluğa taşır.” şeklindedir.Sanatçı kariyerine ressam olarak başlamış daha sonra heykele yönelmiştir. Türkiye’ye geldiğinden beri, Özbekistan, Ermenistan ve Türkiye’de nakış ve dokuma ustalarıyla birlikte çalışmış, Türkiye’nin yetenekli 3 Togay kardeşleriyle birlikte ise 15 yıldır metal üzerine çalışmaktadır.Berg, hem kendi ülkesinde hem de uluslararası geniş çapta sergilere katılmış, eserleri birçok müze ve özel koleksiyonlarda yer almıştır.(AK/FEZ)