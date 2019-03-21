Arucad Akademisyenlerinden Kültür-sanat İlişkisi Üzerine Konuşmalar

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi akademisyenleri 23 Mart 2019 Cumartesi günü Rüstem Kitabevi’nde kültür-sanat ilişkisi üzerine konuşacak.
GOLİFA DA YAPILACAK
ARUCAD Sanat Fakültesi akademisyenleri Lefkoşa Surlariçi’nde mimari özellikleriyle bir kültürel miras olan Rüstem Kitabevi’nin binasında, Kıbrıs’a özgü lezzetlerden Golifa’yı katılımcılarla beraber yaparken, doğaçlama yoluyla kültür-sanat ilişkisi üzerine konuşup, tartışacaklar.
23 Mart Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe Arzu Akkaya, Aslı Bolayır, Cengiz Bodur, A. Ceren Asmaz, Esra P. Bardak, Gülsen Bal, Lale Dilbaş, Mümine Ö. Yağlı, Mustafa Akkaya, Nur Onat ve Turan Aksoy katılacak.
(FG)