ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’den Dünya Sağlık Günü mesajı

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle insan yaşamında sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık” diyen Prof. Dr. Asım Vehbi, “Dünyamız ve ülkemiz Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçmektedir. Bu gibi zor dönemlerde yapmamız gereken toplum olarak hep birlikte hareket etmek ve salgına karşı verilecek savaşta bireysel olarak tüm sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bu salgın ile mücadelede hayatlarını riske etme pahasına en ön cephede hizmet veren doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza düşen sorumluluk büyüktür, haklarını asla ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Vehbi mesajını “Sağlıklı bir toplumun oluşmasında kuşkusuz ki sağlıklı bireylerin rolü oldukça büyüktür. Sağlık bir insan hakkıdır; herkes kendi sağlığı ve ailelerinin sağlığı ile ilgilenmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere sahip olmalıdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü vesilesi ile tüm hastalarımıza acil şifalar diler, insanlık için daha sağlıklı günler temenni ederim. Toplum sağlığına destek vermek adına fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da üstün başarılarının devamını dilerim” şeklinde sonlandırdı.