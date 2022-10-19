Arucad Oryantasyon Programı Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2022-2023 Akademik Yılı için hazırladığı “Oryantasyon Programı” etkinlikleri başladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, 2022-2023 Akademik Yılı için yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hem üniversiteye hem de çevreye uyumlarını desteklemek amacıyla düzenlenen oryantasyon etkinliklerinin açılış konuşmasını ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi yaptı.

Çeşitli konser, etkinlik ve yarışmaların yer alacağı program, Lefkoşa Kültür Turu ile son bulacak.