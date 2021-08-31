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Arucad Ortak Yapımı “Mr. Rabbit’s Doll” 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde yarışıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, İranlı yönetmen Arvin Medghalchi’nin kısa animasyon filmi “Mr. Rabbit’s Doll” Kanada’da düzenlenecek 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde bağımsız filmler kategorisinde yarışacak.

31 Ağustos 2021 Salı 10:45
Arucad Ortak Yapımı “Mr. Rabbit’s Doll” 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde yarışıyor

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, Medghalchi’nin ARUCAD’ın stüdyolarından yararlanarak stop-motion tekniğiyle çektiği son kısa filmi “Mr. Rabbit’s Doll”, 10-19 Eylül tarihleri arasında Kanada’da 13’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Stop Motion Montreal Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. Bu festival yalnızca stop motion tekniğiyle çekilen filmlerin gösterimine yer veren dünyadaki tek film festivali olma özelliğiyle de biliniyor.

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Bağımsız animasyon film yönetmenliği alanında 15 yılın üzerinde deneyime sahibi olan İranlı Yönetmen ve İllüstratör Arvin Medghalchi, en son 2017’de “In Mediterranean Arms” filmiyle Asya Barış Film Festivali’nde En İyi Animasyon ödülüne layık görülmüştü. ARUCAD’ın sanatçı akademisyenlerinden biri olan Medghalchi, birçok uluslararası film festivalinde gösterilen ve ödül alan stop-motion türü animasyonlarıyla tanınıyor. Medghalchi, pandemi döneminde ‘CORONUS’ isimli kısa animasyon filmine de imza atmıştı.  

Medghalchi’nin yönetmenliğini ve Tanya Gürel ile ortak senaristliğini yaptığı son kısa animasyon filmi “Mr. Rabbit’s Doll”, İranlı dünyaca ünlü yazar Sadık Hidâyet’in bir öyküsünden ilham alınarak filme çekildi. Lateks ve kilden el yapımı kuklaların kullanıldığı kısa animasyon filmde, 10 binden fazla kare kullanıldı. Filmin tümü, ARUCAD’ın Animasyon Stüdyosunda çekildi. 12 dakikalık ekran süresi olan, dram ve gerilim türündeki film, bireysel ilişkiler üzerinden yalnızlık ve özgüven eksikliği temalarını işliyor. 

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Son Güncelleme: 31.08.2021 11:08
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