ARUCAD öğretim üyesinin editörlüğünü yaptığı “Boundaries And Restrıcted Places” adlı kitap yayımlandı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu ve Yunanistan Tesalya Üniversitesi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bölümü, Şehir Planlama ve Yönetimi Profesörü Konstantinos Lalenis’in editörlüğünü yaptığı, Edward Elgar yayınevinden çıkan ve 304 sayfadan oluşan kitabın, şehircilik ve Kıbrıs için “önemli” bir kaynak olma niteliğine sahip olduğu belirtildi.

Beş yılı aşkın bir sürede hazırlanan kitabın editörlüğünün Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu ve Prof. Konstantinos Lalenis tarafından üstlenilmesinin, “iki toplumlu ve çok kültürlü olması açısından büyük önem taşıdığı” belirtildi.

Açıklamada, “Eserde Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa, hem sanatsal hem de mekânsal olarak, şehircilik kapsamında tartışılıyor. Kitapta sınırları, girilemeyen ve erişilemeyen mekân ve mekan ötesini – mezarlıklar ve film— sadece şehirciler değil, sanatçılar ve tarihçiler de ele alıyor ve şehrin bu durumunu birçok farklı alanda deneyimlemeye sunuyor” ifadesine de yer verildi.

Kitabın ayrıca, şehircilik için “The Immured Space”’i (kendi kontrolümüzün dışında bizi sıkıştıran mekanlar) yeni bir terim olarak kazandırdığı da kaydedildi.