banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376
Flaş Haber
KKTC'de bu da oldu!
Kapat

ARUCAD, ‘Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı’ konulu webinar gerçekleştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinisa Prvanov, “Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı” başlıklı web semineri gerçekleştirdi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:24
ARUCAD, ‘Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı’ konulu webinar gerçekleştirdi
banner337

ARUCAD, COVID-19 pandemisi sebebiyle değişen dünyanın gereksinimi haline gelen web seminerlerine tasarım alanında tanınmış akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sinisa Prvanov ile başladı. Fikirlerin, kullanıcıların, tasarım süreçlerinin, materyallerin ve üretim yöntemlerinin mobilya tasarımına nasıl katkıda bulunduğunu ifade etmek amacıyla düzenlenen web semineri, Üniversitenin Facebook ve YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Yrd. Doç. Dr. Sinisa Prvanov’un web seminerin ana teması, Michael Thonet (1841-1934) ve Alvar Aalto (1898–1976) isimli, farklı çağlarda ve ülkelerde çalışan iki parlak tasarımcının çalışmaları oldu. Yenilikçi mobilya tasarımıyla tanınan bu yetenekli kişilerin akademik geçmişine veya mesleki bağlantılarına bakılmaksızın, bu devlerin mobilya tasarımına katkıda bulundukları alanların yanı sıra uygulamalı sanat, iç mekan ve endüstriyel tasarım alanlarında benzersiz disiplin nitelikleri izleyicilere aktarıldı.   

Mimarların ve iç mimarların mobilya tasarlama, seçme ve yerleştirme yoluyla bir mekan duygusu yaratma biçimindeki belirgin farklılıklarının anlatıldığı web seminerinde, endüstriyel tasarımcıların endüstriyel üretim süreçlerini ele alış biçimleri ile insan faktörleri ve ergonomiyi tasarıma entegre etme yolları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

‘Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı’ başlıklı webinar, özellikle tasarım öğrencileri ve mobilya tasarımıyla ilgilenen profesyoneller başta olmak üzere yayını izleyen katılımcılardan tam not aldı.

banner341
Sanat, tasarım ve görsel iletişim konularında alanında tanınmış isimleri ve akademisyenleri ağırlayan web seminerleri önümüzdeki günlerde ARUCAD’ın Facebook ve YouTube kanallarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

  

              

Basın bülteni için ayrıntılı bilgi: Gizem Kaya / 0533 850 96 56 / [email protected]   

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar: "Ramazan bayramının, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum”
Akpınar: "Ramazan bayramının, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum”
Baybars: “Halkın Partisi tarafından çalışmaları başlatılıp, ihale aşamasına getirilen proje için adım atılacak olması olumlu gelişme”
Baybars: “Halkın Partisi tarafından çalışmaları başlatılıp, ihale aşamasına getirilen proje için adım atılacak olması olumlu gelişme”
Oktay'dan KKTC halkına kutlama
Oktay'dan KKTC halkına kutlama
Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adı çocuk parkında yaşatılacak
Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adı çocuk parkında yaşatılacak
Arazi yangını
Arazi yangını
UKÜ’lü öğrenciler gerekli muhaceret işlemleri konusunda bilgilendirildi
UKÜ’lü öğrenciler gerekli muhaceret işlemleri konusunda bilgilendirildi
Garber, bayramı mesajı yayımladı
Garber, bayramı mesajı yayımladı
Ramazan mesajları
Ramazan mesajları
Civelek: “İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz”
Civelek: “İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz”
DAÜ’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi
DAÜ’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim