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ARUCAD Geleneksel 2. Liselerarası Tasarım Yarışmasına başvurular başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’taki liseler arasında açtığı Tasarım Yarışmasının bu yıl ikincisini düzenliyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:58
ARUCAD Geleneksel 2. Liselerarası Tasarım Yarışmasına başvurular başladı
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Tüm dünyayı olumsuz yönde etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19), insanların hayatlarında birtakım değişikliklere neden olmuştur. En belirgin değişiklikler, çalışma ortamları, eğitim modelleri, ev yaşamları ve sosyalleşme biçimleri üzerinde görülmüştür. Ne zaman son bulacağı kesin olarak bilinmeyen Pandemi süreci ile birlikte dünyanın ve insanların yaşam koşullarının tamamen değişmiş olacağı öngörülmektedir.  

ARUCAD, bu yılki tasarım yarışmasının konusunu gençlerin gözünden “COVID-19 SONRASI DÜNYA” olarak belirledi. Yarışmanın amacı, genç yeteneklerin bakış açısını fark etmek ve yeteneklerini ortaya çıkararak sanat-tasarım alanlarında yeni vizyonlar kazanabilmelerini sağlamaktır.

Jürinin kararı doğrultusunda belirlenecek birinci, ikinci ve üçüncü gelen öğrenciler, ARUCAD’dan tam burs alacağı gibi para ödülüne de sahip olacaklar. Ayrıca ARUCAD tarafından yarışmayı kazanan öğrencilerin okulunun resim atölyesine maddi katkı yapılacaktır. Yarışmanın ilk 3 ödülü jüri üyeleri tarafından belirlendikten sonra kalan çalışmalar ARUCAD’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılarak sosyal medya kullanıcılarının oylamasına sunulacaktır. Bu oylamada en çok beğeni alan 3 çalışma Sosyal Medya Ödülüne sahip olacaktır.

Yarışmaya katılacak lise öğrencileri resim, fotoğraf, dijital boyama, afiş, çizgi roman gibi alanlardaki çalışmalarını 17 Mayıs tarihine kadar e-posta yoluyla [email protected] gönderebilecek. Öğrenciler,  yarışma ile ilgili arucad.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilecek.

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