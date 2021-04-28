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ARUCAD: “Asil Köylü projesi son halini alınca halkla paylaşılacak”

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:15
ARUCAD: “Asil Köylü projesi son halini alınca halkla paylaşılacak”
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“PAYLAŞILAN VİDEO PROJENİN SON HALİNE AİT DEĞİL”
“PROJE TAMAMLANDIĞINDA BÖLGE ÖNCEKİ HALİNDEN ÇOK DAHA FAZLA AĞACA SAHİP OLACAK”
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Girne’de yapılması planlanan “Asil Köylü Heykeli” projesinin henüz son halini almadığını, çalışmaların tamamlanmasıyla projenin yakın zamanda halkla paylaşacağını duyurdu.
Dijital mecralarda yayınlanan videonun projenin son haline ait olmadığı belirtilerek, “Heykel form değiştirmiştir. Projenin son hali halkla paylaşılacak, yapıcı eleştiriler alınacak” açıklamasında bulunuldu.
Projeyle ilgili detayların, 3 boyutlu görüntülerin paylaşılacağı ofis önümüzdeki günlerde Girne Kent Merkezi’nde halkın ziyaretine açılabilmesi için hazırlık yapıldığı da duyuruldu.

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Üniversiteden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
 ‘Asil Köylü’ Heykeli, Girne’ye inşa edilmesi planlanan, 40 metre yüksekliğinde, 3 boyutlu heykel ve çevre düzenleme çalışmasıdır. Heykel tamamlandığında Batı Avrupa’nın en yüksek heykeli olarak dünya çapında ses getirecektir. 2018’den itibaren ekibimizle üzerinde çalıştığımız projeyi yakın zaman önce kamu kurumları ve diğer olası çözüm ortaklarımızla paylaşmaya başladık.
Kurucumuz Erbil Arkın ve ekibi çalışmalarını çevresel ve estetik faktörleri göz önünde bulundurarak sürdürüyor. Projenin yapım aşamasında dağlık bölgede yer alan bitki örnekleri korunacak ve Kıbrıs’taki tüm tarihi bitki türlerini de kapsayan Herbaryum Müzesi kurulacaktır. Proje tamamlandığında bölge önceki halinden çok daha fazla ağaca sahip olacaktır. 
Projenin finansmanıyla ilgili devletten veya kamu kurumlarından herhangi bir maddi beklentimiz yoktur. Projenin tüm finansmanı, Erbil Arkın ve ARUCAD’a aittir. Ayrıca, proje tamamlandıktan sonraki tüm gelirler, sadece heykelin değil tüm rekreasyon alanın bakım-onarım-tadilat ve istihdam giderleri karşılamak üzere Girne Belediyesi’ne devredilecektir.”
 

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Son Güncelleme: 28.04.2021 15:23
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