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ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü saha çalışmalarına başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin yönlendirmesiyle saha çalışmalarına başladı.   

30 Mayıs 2021 Pazar 13:45
ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü saha çalışmalarına başladı
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ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lâtife Sümmerer’in Projesi, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan, 2008 yılından bu yana Kıbrıs’taki çeşitli kültürel miras eserlerinin korunmasına destek çıkan İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından destekleniyor.  

Sağlanan fon ile birlikte Karpaz-Sazlıköy/Livadya’da konumlanan Panagia Kyras Konservasyon Projesi, ARUCAD öğretim üyesi  Arkeolog Prof. Dr. Lâtife Sümmerer’in başkanlığında yürütülecek.
Antik Akdeniz ve Yakın Doğu çalışmaları üzerinde uzmanlaşan Sümmerer, Kıbrıs’ın Kuzey Yüzü-Kıbrıs’ta Arkeoloji ve Sanat Tarihi hakkında Yeni Çalışmalar adlı kitabın ortak editörlüğünü yapmıştı. ARUCAD’da Akdeniz Sanat, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi bünyesinde bir kütüphane kurulmasına da katkı yapan Sümmerer, UNDP bünyesinde çift toplumlu arkeolojik çalışma gruplarının oluşmasına katkılar sağlaymaya devam ediyor. 

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Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitimi almış, ARUCAD öğretim üyesi Prof. Dr. Marko Kiessel ise bugünlerde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi desteğiyle yine Dipkarpaz’da yer alan “Aphendrika Araştırma Projesi” ni yürütmektedir. Sanat tarihçisi de olan Prof. Dr. Kiessel, kuruluş tarihi kesin bilinmemekle beraber Neolitik döneme (M.Ö. 6500-3000) dayandığı düşünülen antik Urania kentinin izini sürüyor. 

2021-2022 Akademik Yılında eğitime başlayacak ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, iki önemli proje ile Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceği için saha çalışmalarına başlayarak öğrencilerine daha ilk yıldan uygulama olanağı sağlamaya hazır hale geldi. 
 

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Son Güncelleme: 30.05.2021 13:52
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