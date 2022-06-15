banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Atun Ankara’ya gitti
Atun Ankara’ya gitti
Asgari Ücret 8 Bin 500 TL olabilir
Asgari Ücret 8 Bin 500...
ZANLI ELİE DRANDU BAZE MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI ELİE DRANDU BAZE MAHKEME...
İBRAHİM AKÇUL BULUNMUŞTUR
İBRAHİM AKÇUL BULUNMUŞTUR
banner404

ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı

15 Haziran 2022 Çarşamba 11:15
ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bu yıl üçüncüsü gerçekleşen "İklim Krizini Durdurabiliriz" başlıklı Liseler Arası Tasarım Yarışmasına gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi uzatıldı. Yeni başvuru tarihi için son gün 15 Temmuz olarak belirlendi.   

"Genç neslin iklim değişikliği sorunu karşısındaki duyarlılığını tartmak, Dünya’nın yakın geleceğine karşı bakış açılarını gözlemlemek ve onlara sanatsal açıdan yeni vizyonlar kazandırabilmeyi" amaçlayan ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışması, KKTC, Türkiye ve yurt dışındaki lise öğrencilerinden başvuru kabul ediyor.

Lise öğrencileri, iklim krizi konusunda farklı disiplinlerden eserlerle yarışmaya katılım gösterilebiliyor. Yarışma öğrencilerin, resim, fotoğraf, video, dijital boyama, afiş, çizgi roman, seramik veya heykel alanlarından birinde veya karma olarak hazırladıkları çalışmaları kabul ediyor.

banner341
Bu yıl toplam ödülün 30 bin TL’yi bulduğu yarışmada kazananlar için belirlenen miktarlar şöyle:

"Birinci 10.000 TL;İkinci 7,500 TL;Üçüncü 5,000 TL; Jüri Özel Ödülü 2,500 TL; Jüri Özel Ödülü 2,500 TL;Sosyal Medya Ödülü Birincisi 1,250 TL; Sosyal Medya Ödülü İkincisi 750 TL; Sosyal Medya Ödülü Üçüncüsü 500 TL"

Kazanan öğrencilere verilecek ödüllerin dışında okullarının resim atölyelerine de toplam 10,000 TL değerinde katkı yapılacak. Başvuruda bulunacak öğrenciler yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye arucad.edu.tr web sitesi üzerinden veya 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.

banner360
Son Güncelleme: 15.06.2022 13:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıçizmeli: “Bütünlüklü ve kucaklayıcı bir plan ortaya çıktı”
Sarıçizmeli: “Bütünlüklü ve kucaklayıcı bir plan ortaya çıktı”
Memur-Sen'den hükümete acil önlem çağrısı...
Memur-Sen'den hükümete acil önlem çağrısı...
Maliye Bakanı Atun’un Ankara gündemi “Elektrik ve kur korumalı mevduat“
Maliye Bakanı Atun’un Ankara gündemi “Elektrik ve kur korumalı mevduat“
Öztürkler, Ersoy’u kabul etti
Öztürkler, Ersoy’u kabul etti
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Atun Ankara’ya gitti
Atun Ankara’ya gitti
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu askeri ataşelere bilgi verdi
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu askeri ataşelere bilgi verdi
Maliye Bakanı Atun yarın sabah Ankara’ya gidiyor
Maliye Bakanı Atun yarın sabah Ankara’ya gidiyor
LAÜ’de konser gecesi coşkulu geçti
LAÜ’de konser gecesi coşkulu geçti
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışında bulundu
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışında bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim