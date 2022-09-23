ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Gecesi Düzenlendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bu sene üçüncüsünü düzenlediği Liseler Arası Tasarım Yarışması’nın ödül töreni dün akşam ARUCAD Konferans Salonu’nda yapıldı.

ARUCAD’ tan yapılan açıklamaya göre, “İklim Krizini Durdurabiliriz” konulu yarışmada, Kırgızistan Ekoloji ve Ekonomi Lisesi’nden Ekaterina Turkovskaia birinci, KKTC Levent Koleji’nden Hande Gül Gürses ikinci, TC Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi’nden Şevval Boyacı üçüncü oldu.

Yarışmada, Erbil Arkın Özel Ödüllerine ise KKTC English School of Kyrenia’dan Molly Lashley ile TC Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Batuhan Kalınsazlıoğlu layık görüldü. Ayrıca ilk üçe giren öğrencilerin liselerinin resim atölyelerine katkıda bulunuldu.

Yarışmada, Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, Enstitü Müdürü ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı, Seramik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan jüri üyesi olarak yer aldı.

Törende, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile diğer katılımcıların tasarımlarından bir seçki yapılarak, sosyal medya ödülleri için oylamaya da sunuldu. Oylamada, Sosyal Medya Ödülü’nü KKTC Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derviş Eren Şimşek kazandı.

Tanıtım filminin gösterimi ile başlayan tören, üniversitenin ilk mezunlarının mezuniyet projesi olarak hazırladıkları sergilerden ve 2022 Bahar Dönem Sonu Sergisi’nden görüntüleri içeren bir seçki de sunuldu.

-Arkın

ARUCAD Mütevelli Heyeti Yrd. Doç. Dr. Başkanı Sinan Arkın gecede yaptığı konuşmada, konusu itibari ile çok yönlü ve komplike olan bu seneki yarışmada hem kavramsal hem de estetik açıdan çok zengin eserlerin olduğunu belirtti.

Arkın, “Sanatın toplum tarafından ciddi bir meslek olarak görülmediği bir ortamda, katılımcılara sanat ve tasarımla ilgili kariyer planlamaları konusunda en ufak bir güven verebiliyorsak, bu yarışma amacına ulaşmış demektir” dedi.

-Vehbi

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de konuşmasında, “Bizleri bekleyen ciddi bir iklim felaketi var” diyerek, yarışmayla bu konuya olan duyarlılığı arttırmak, katılımcıların fikir ve sanat ortaya koymalarını sağlayarak, küresel ısınmaya dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Vehbi, “ARUCAD olarak bu yarışmayı yaparken, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları için fırsat sunmayı, kariyer planlamalarını yaparken onlara bu yarışma ile yol göstermeyi ve sanatsal açıdan yeni vizyonlar ortaya koymalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Her yıl katılımcı sayısının arttığını dile getiren Vehbi “İlk yıl 18, ikinci yıl 42 yerel katılımcı varken, bu yıl 10 farklı ülkeden 122 katılımcı ile yarışma gerçekleşti. Önceki yarışmalarımızda derece alan 5 katılımcımızın şu an ARUCAD’da öğrencimiz olması ise bizim için gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

-Eserler 2 ay boyunca sergilenecek

Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta gerçekleşen yarışmaya Türkiye, Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelerin aralarında yer aldığı 10 farklı ülkeden katılım oldu. 51 farklı liseden 122 öğrencinin gönderdiği 203 çalışmadan, yapılan değerlendirmeler sonucunda 82 eser sergileme hakkı kazandı. Eserler, ARUCAD Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda 2 ay boyunca sergilenecek.