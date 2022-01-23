Arts Of Small Talk’un konukları Osman Alkaş ve Doğuş Özokutan oldu

Söyleşide, ülkedeki sinema ve oyunculuk çalışmalarının ne gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu ve dünyaya açılmakla ilgili konular hakkında konuşuldu. Kıbrıs Türk Sineması’nın nerede olduğu, doğdu fakat emekliyor mu koşuyor mu konusunun sorgulandığı söyleşide, gelişmesi için neler yapılması gerektiği ve dünya sinemasının Kıbrıs Türk Sinemasına nasıl bakıyor olduğu da ele alındı.

Dünyada Kıbrıs Türk Sineması’nın bilinmesi, ülkemizin değerlerinin sinema gibi önemli bir sanat aktivitesiyle dünya ile bütünleşmesi ve bu tanıtımlarla turizm açısından nasıl faydalar sağlanabilineceğiyle ilgili konulara değinen Alkaş ve Özokutan, ülkede sanata daha çok önem verilmesi ve sanatın yaşatılabilmesi için ortak bir vizyonla ve hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.



