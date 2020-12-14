Artık adamızı yabancılar temizliyor

Adamızda yaşam süren bir grup yabancı geçtiğimiz hafta olmak üzere her hafta bir sahil şeridini temizlemeye başladı.

Geçen hafta 5 kişi olarak başladıkları sahil temizleme etkinliği bu hafta 15 kişi olarak salamis piknik alanını temizlediler.

“TEMİZ ADA” GRUBU 5 KİŞİLİK BİR EKİP İLE BAŞLADIKLARI TEMİZLİK ETKİNLİĞİNE BU HAFTA DA DEVAM ETTİLER

Temiz Ada grubu'ndan oluşan ekip, salamis piknik alanında, vatandaşların piknik yaptıktan sonra bırakıp gittikleri, çevrede kötü görüntü oluşturan doğanın dengesini bozan çöpleri topladı. (MHA)