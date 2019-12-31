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Arter’den hendek açıklaması

Arter’den hendek açıklaması

31 Aralık 2019 Salı 13:01
Arter’den hendek açıklaması

GAZİMAĞUSA BELEDİYE  BAŞKANI ARTER: “GAZİMAĞUSA  HENDEĞİ VE SURLARI İÇİN, AŞIRI MİKTARDAKİ YAĞIŞLARIN DOĞURDUĞU SIKINTILI DURUMLAR KONUSUNDA ALINABİLECEK  TÜM TEDBİRLER ÜZERİNDE TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa  Hendeği ve Surları için, aşırı miktardaki yağışların doğurduğu sıkıntılı durumlar konusunda alınabilecek  tüm tedbirler üzerinde titizlikle çalıştıklarını kaydetti.

Arter yaptığı yazılı açıklamada, sadece Gazimağusa ve ülkenin değil, aynı zamanda bütün dünyanın kültürel mirası olan Mağusa Hendeği ve Surları için hissedilen hassasiyetin, ilgili tüm duyarlı kesimler gibi Gazimağusa Belediyesi yönetimi ve teknik birimleri tarafından da aynı duyarlılıkla hissedildiğini belirtti.

Gazimağusa’daki aşırı yağışlarda Hendek’te su birikmesiyle ilgili olarak Gazimağusa Belediyesi’ni hedef alan yayınlar yapıldığına işaret eden Arter, belediyenin bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“DERİN KAZI YAPILMASINA İZİN VERİLMİYOR”

Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin Hendek Düzenleme Projesi ile ilgili çalışmaların Ağustos 2014’tde başladığını, Ağustos 2016’da ihalesi yapılıp Ağustos 2018’de tamamlandığını anımsatarak, Anıtlar Yüksek Kurulu kararları kapsamında uygulanan projede, hendekteki doğal yapının bozulmamasının hedef alındığını, derin kazı yapılmasına izin verilmediğine dikkat çekti.

Arter, “Gazimağusa Belediyesi Hendeğin daha önceki yapısını değiştirecek herhangi bir altyapı çalışması yapmamıştır. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun çizdiği sınırlar içinde kalmıştır ve kendi inisiyatifi ile tek başına karar alıp uygulamamıştır” dedi.

Proje kapsamında, mevcut yürüyüş yolu iyileştirilmesi, sur duvarlarının ve yürüyüş yolunun aydınlatılması (yüzeysel kazı yapılarak), kent mobilyalarının yerleştirilmesi işlerinin yapıldığını aktaran Arter, şöyle devam etti:

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“Doğal yapısı itibarıyla hendeğe düşen yağmur suları, yıllardan beri hendek alanı içerisinde topraktan emilmekte ve Canbulat Burcu yakınındaki ve Şehit Tabya yakınındaki Yeni Kapı girişlerinde drenaj kanallarından denize ulaşmaktadır. Eski yıllardan kalma bu drenaj kanalları dış çevre yollarından hendeğe girecek suları önlemek amacı ile yapılmıştı. Zaman zaman dışarıdan gelen yağmur sularının beraberinde taşıdığı çeşitli çöp ve atıklar bu drenaj giderlerinin ağız kısmında tıkanıklıklara sebep olduğu için belediye ekipleri tarafından rutin olarak bakım ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje kapsamında Canbulat ve Yeni Kapı noktalarındaki hendek girişlerine ilave yağmur suyu ızgaraları yapılmış ve yine denize ulaşan drenaj kanallarına bağlantıları yapılmıştır.”

“YENİ KANAL AÇILMASINA İZİN VERİLMİYOR”

Hendek alanının sit alanı olması nedeniyle, hendek içerisinde herhangi bir yeni kanal açılmasına izin verilmediğine dikkat çeken Arter, bu durumda, sadece dıştan gelecek suların kontrol altına alınmasına çalışıldığını kaydetti.  

Arter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere Erdoğan Acar Caddesi, Çifte Mazgallar (Martinengo Burcu) mevkiinden itibaren Yeni Kapı istikametine doğru yokuş aşağı inmektedir ve bu bölgeye düşen yağmur sularını da beraberinde hendeğin girişine doğru taşınmaktadır. Bunun yanında Suriçi Mahallesine düşen bir miktar yağmur suyu da Yeni Kapı’dan dışarıya çıkarak yine hendeğin girişine yönelmektedir.

Rutin olarak yapılan tüm bakım ve temizlik çalışmalarına rağmen, sağanak şeklinde yağan yağmurun miktarına ve süresine bağlı olarak zaman zaman sözü geçen drenaj kanalları girişinde tıkanıklık oluşmaktadır.

Ancak son zamanlarda yağan şiddetli ve aşırı sağanak yağmurlar neticesinde önlemlere rağmen Hendeğe dışarıdan gelen yağmur sularını sebep gösterip, kasıtlı ve bilinçli olarak sosyal medya üzerinden Gazimağusa Belediyesi’ne ve ülkemize kazandırılmış olan Hendek Düzenleme Projesi’ne saldırılması düşündürücü ve üzücüdür.”

“ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Konu hakkında ve hendekle ilgili hiçbir bilgisi ve donanımı olmayan kişiler tarafından eleştirileri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Arter, kente ve hendeğe saygı duyan ve konu ile ilgili bilgi sahibi tüm kurum, kuruluş ve uzmanlarla çalışmaya hazır olduklarını, özellikle yetkili konumdaki Anıtlar Yüksek Kurulu ve Eski  Eserler Dairesi’ni Hendek Projesi sürecinde olduğu gibi konuya müdahil olmaya ve açıklama yapmaya davet etti.

Son Güncelleme: 31.12.2019 17:03
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