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Arter’den Gazimağusa’da 7 noktada bisiklet istasyonu sözü

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da toplam 7 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını belirtti.

06 Haziran 2021 Pazar 11:00
Arter’den Gazimağusa’da 7 noktada bisiklet istasyonu sözü
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Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Öğrenci Konseyi’nden öğrenciler, Müdür Yardımcısı Ayşe Çırakoğlu ve öğretmenleri eşliğinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili görüşlerini içeren bir yazı sundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, sporla sağlığın iç içe olduğuna işaret ederek, bisiklet sürmenin ulaşımda hem çevre dostu, hem de sağlığı korumada önemli olduğunu belirtti. Arter, geçen aylarda ihaleye çıkarak Gazimağusa’da toplam 7 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını söyledi.
Sadece özel günlerde değil her zaman öğrencileri belediyeye beklediğini ifade eden Arter, pandemi sürecinden dolayı olağanüstü koşullardan geçildiği bugünlerde okulları her zamanki sıklıkta ziyaret edemediğini belirtti.
Arter, çevreye duyarlı bir neslin yetişiyor olmasının ileriye dönük umut verici olduğunu da söyledi. 

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Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Çırakoğlu ise, hem öğrencileri kabul ettiği, hem de her hafta düzenli PCR testi yapılması konusunda okullarına destek verdiği için Arter’e teşekkür etti.
Öğrencilerin yazısını okuyan Öğrenci Konseyi Başkanı Una Saraçlı ise, bisiklet kullanımının hem sağlıklı, hem de ekonomik olması nedeniyle kent içi ulaşımda bir çözüm olarak gördüklerini ifade etti. Saraçlı, trafik karmaşası, hava kirliği ve gürültüden kurtulmanın yolunun bisiklet kullanmaktan geçtiğini kaydederek, belediyeden bisiklet yolları talep ettiklerini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 06.06.2021 11:23
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