Arter, Yeni Yılın Hem Ülke, Hem Gazimağusa İçin, Kazasız, Acıların Olmadığı, Mutlu Ve Hayırlı Uğurlu Bir Yıl Olmasını Diledi

Lefkoşa, 31 Aralık 19 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yeni yılın hem ülke, hem Gazimağusa için, kazasız, acıların olmadığı, mutlu ve hayırlı uğurlu bir yıl olmasını diledi.

Arter yayımladığı yeni yeni yıl mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“2019 yılını geride bırakıyoruz, yarın yeni bir yıla hayırlısı ile giriyoruz. 2020 üzüleceğimiz olayların olmayacağı bir yıl olsun. Özellikle trafikte hareketli bir gece olacak, herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Kazasız bir geceyi temenni ederken, yeni yılda da hem ülkemiz hem Gazimağusa için kazasız, acıların olmadığı mutlu ve hayırlı uğurlu bir yıl olmasını dilerim. Bu akşam ve tatil gününde görev başındayız, herhangi bir acil durumda vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. Tüm Gazimağusa halkına sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum.”

(TUĞ/HA)