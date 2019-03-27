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Arter’in Dünya Tiyatro  günü Mesajı

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tiyatronun üçüz doğmuş bir sanat kolu olduğunu, bunun da yazar, oyuncu ve seyirciden ibret olduğunu ve birbirinden ayrılmaları halinde ortada tiyatro kalmayacağını ifade etti.

Arter’in Dünya Tiyatro  günü Mesajı

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tiyatronun üçüz doğmuş bir sanat kolu olduğunu, bunun da yazar, oyuncu ve seyirciden ibret olduğunu ve birbirinden ayrılmaları halinde ortada tiyatro kalmayacağını ifade etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
Arter’in Dünya Tiyatro  günü Mesajı

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tiyatronun üçüz doğmuş bir sanat kolu olduğunu, bunun da yazar, oyuncu ve seyirciden ibret olduğunu ve birbirinden ayrılmaları halinde ortada tiyatro kalmayacağını ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığa ait her duyguyu içinde en çok barındıran sanat dallarından biri olan tiyatronun, tarih boyunca toplumsal duygu ve düşüncelerin en anlamlı aktarma araçlarından biri olduğunu kaydetti. 

Arter sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumların kültürel gelişimlerinde önemli bir rol oynayan, eğitimiyle, sevgisiyle, güzelliğiyle, aydınlık düşüncesiyle ve hoşgörüsüyle birleştirici bir güç olan ve insanlar arasında köprüler kuran tiyatro, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisidir. Tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan başta Gazimağusa Belediye Tiyatrosu mensupları olmak üzere bu sanat dalına emek veren değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun kitlelere sunulmasında çaba sarfeden tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro severlerin bu anlamı gününü kutluyorum. Saygılarımla.”

 TÜRKAN AZİZ İÇİN  BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Arter ayrıca Türkan Aziz’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arter mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk tarihinin önemli sembollerinden biri olan ilk Kıbrıslı Türk Başhemşire Türkan Aziz Hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir değerimizi daha sonsuzluğa uğurladık. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.”

(HUR/ÖK)
 

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