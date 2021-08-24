Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanı'nın çabalarına destek olacaklarını kaydetti

KİÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre akademik hayatın, öğrenci ve bilgi odaklı yürütülebilmesi için tüm paydaşların büyük özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Arslanbaş, “Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları, YÖDAK Başkanı ve üyeleri, Üniversiteler Birliği ve Yurtlar Birliği üyeleri el ele verip ‘sağlıklı bir eğitim öğretimi nasıl planlarız’ düşüncesiyle geceli gündüzlü çalışıyor. Biz de bu çabalara destek olacağız” dedi.

Arslanbaş, KÜB’ün, okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için almış olduğu kararların, başta Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK olmak üzere, tüm KKTC Yüksek Öğretim paydaşlarıyla uyum içinde olduğunu da söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, “paydaşları sürekli bilgilendirmesi ve süreci birlikte yürütme” noktasındaki iradesinin takdire şayan olduğuna vurgu yapan Arslanbaş, “Bakanımızın yüz yüze eğitim için gösterdiği çabaya destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.





