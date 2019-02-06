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Arpalık Şehitleri Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki Törenle Anıldı

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Rum saldırıları sonucu 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık şehitleri için bugün Tekke Bahçesi’nde tören düzenlendi.

Arpalık Şehitleri Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki Törenle Anıldı

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Rum saldırıları sonucu 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık şehitleri için bugün Tekke Bahçesi’nde tören düzenlendi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
Arpalık Şehitleri Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki Törenle Anıldı

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Rum saldırıları sonucu 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık şehitleri için bugün Tekke Bahçesi’nde tören düzenlendi.

Arpalık şehitleri Hasan Mulla, Hasan M. Mustafa, İsmail Musa Mani, Mehmet Hüseyin ve Mustafa Osman Margili törenle anıldı.

Törene Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile muharip derneklerin temsilcileri katıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı, konuşmaların ardından din görevlisinin dua okuması ve mezarlara çiçek bırakılmasıyla tören sona erdi.

TANOL: “ŞANLI BİR MÜDAFAA”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tanol, 55 yıl önce Enosis ve Akritas Planı hayali kuran Rum barbarlığına karşı kısıtlı imkânlarıyla direnen ve Türklük adına “Bu Adada biz de varız” diyen Arpalık halkının şanlı bir müdafaayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Tanol, Rum aracına ateş açıldığı gerekçesiyle başlatılan saldırılarda köyde hayvanların dahi öldürüldüğünü saldırı sonrası köyün adeta uçak bombardımanına uğradığının yabancı kaynaklarca da kaydedildiğini belirtti.

TÖRE: “EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre de Arpalık şehitlerinin tarihe şan ve şerefle geçtiğini, Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, özgür ve egemen yaşaması için mücadele verdiğini söyledi.

“Plevne Müdafaası” olarak da tarihe geçen savunmada köylülerin “Hepimiz gerekirse şehit olacağız” diyerek ant içtiğini dile getiren Töre, Rumların her türlü silahına karşı Arpalıklıların derme çatma silah ve cephaneyle savaştığını, 13 yaşındaki İsmail Musa Mani’nin de bu mücadele sırasında şehit düştüğünü hatırlattı.

Töre, “Bu gökyüzünde dalgalanan şanlı bayraklarımızı bize ne Amerika ne İngiltere ne Fransa ne de BM veya AB hediye etmiştir, İngilizleri gördünüz işte sadece gelip olaylar olduktan sonra not tutmuşlardır…” şeklinde konuştu.

Bu saldırılardan sonra köy halkının Akıncılar ve civar köylere göç ettiklerini anlatan Töre, aç susuz ve yokluk içinde olan halkın içinde vatan sevgisiyle Arpalık’ta mücadele ettiğini ve şehitlerin emanetlerine, KKTC devleti ile bayraklara sahip çıkılacağını bildirdi.

Töre, Arpalık şehitlerini ayrıca yayınladığı yazılı mesajla da andı.

(RU/GÜL)

Haber: Raif Uzkan -Fotoğraf: Erol Uysal

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