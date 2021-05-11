banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376
Flaş Haber
KKTC'de bu da oldu!
Kapat

Arpa fiyatlarının açıklanmaması üreticiyi daha da zora sokuyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, arpa fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini kaydetti. 

11 Mayıs 2021 Salı 13:45
Arpa fiyatlarının açıklanmaması üreticiyi daha da zora sokuyor
banner337

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanlığı ile Toprak Ürünleri Kurumuna arpa fiyatlarını bir an önce açıklaması çağrısında bulunan Angolemli, bunun yapılmaması halinde ekonomik olarak zorda olan üreticilerin ellerindeki arpayı çok ucuza tüccara vermek zorunda kalacaklarını belirtti. 
Arpa fiyatının belirlenerek üreticilerin korunması gerektiğini söyleyen Angolemli, bu zor dönemlerde bir çok sıkıntı ve zorluğa rağmen üretime devam eden kişilerin mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti. Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumunu konuyu gündemine alarak geç kalmadan gerekli kararları üreterek arpa fiyatını açıklamaya davet etti. 

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 14:34
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin AngolemliArpa Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adı çocuk parkında yaşatılacak
Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adı çocuk parkında yaşatılacak
Arazi yangını
Arazi yangını
UKÜ’lü öğrenciler gerekli muhaceret işlemleri konusunda bilgilendirildi
UKÜ’lü öğrenciler gerekli muhaceret işlemleri konusunda bilgilendirildi
Garber, bayramı mesajı yayımladı
Garber, bayramı mesajı yayımladı
Ramazan mesajları
Ramazan mesajları
Civelek: “İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz”
Civelek: “İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz”
DAÜ’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi
DAÜ’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi
TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı
TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı
KKTC'de bu da oldu!
KKTC'de bu da oldu!
Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı
Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim