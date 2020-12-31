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Arpa fiyatlarında yeni düzenleme

TÜK'ten açıklama..

31 Aralık 2020 Perşembe 10:40
Arpa fiyatlarında yeni düzenleme
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Yemlik arpanın satış fiyatında düzenlemeye gidildi. Toprak Ürünleri Kurumu'nca (TÜK) 2 TL’den satılan yemlik arpanın kilosu bugünden itibaren 1.70 TL’ye düştü.

TÜK'ten yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun hükümet ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

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Açıklamada, hükümetin, bugünden itibaren yemlik arpanın 1.70 TL/kg’dan satılması için gerekenin yapılmasına karar verdiği kaydedildi.

TÜK Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile yemlik arpanın peşin fiyatının 1.70 TL/Kg olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, “Hayvan üreticilerimiz, bugünden itibaren yemlik arpayı Toprak Ürünleri Kurumu ambarlarından 1.70 TL/kg’dan satın alabileceklerdir” denildi.

Açıklamada, 21 Aralık’tan itibaren 2 TL’den satışı yapılan arpadaki fiyat farkının ise üreticilere arpa olarak verileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arpa Fiyatları
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