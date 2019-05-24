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Aromaterapist uzman eczacı Hülya Kayhan GAÜ’ye geliyor

Aromaterapist uzman eczacı Hülya Kayhan GAÜ’ye geliyor

24 Mayıs 2019 Cuma 16:09
Aromaterapist uzman eczacı Hülya Kayhan GAÜ’ye geliyor

İngiltere’de Tıbbi Aromaterapi eğitimi alarak, Türkiye’de ilk kez Tıbbi Aromaterapi uygulamalarına ve eğitimlerine yer veren Uzman Eczacı Hülya Kayhan, 25 Mayıs Cumartesi saat 13:30-17:00 arası ve 26 Mayıs Pazar saat 10:00-17:00 arasında Girne Amerikan Üniversitesi Milenyum Kongre Merkezinde olacak.

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Uzman Eczacı Hülya Kayhan Kimdir?  

Türkiye’de tıbbi aromaterapi uygulamalarına ilk kez yer veren Uzman Eczacı Hülya Kayhan, İngiltere’de yüksek lisans eğitimi boyunca aromaterapi ve fitoterapiyi kapsayan alternatif tedavi dersleri aldı ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmaya başladı. Birçok hastalığa ve şikayete derman olacak bitki özlü esansiyel yağları gerekli onay ve izinleri de alarak “Art de Huile” markası ile üretmeye başladı. Bugün aromaterapi konusunda bilgisine ve özgün formüllerine en çok güvenilen eczacıların başında gelen Hülya Kayhan, üretimin yanı sıra aromaterapiyle ilgili konferanslar düzenleyerek, eczacı meslektaşlarına eğitimler vererek ve panellere katılarak çalışmalarına devam ediyor. Aromaterapi alanının en büyük hocalarından dersler alan ve farklı dillerde tüm kaynakları titizlikle tarayarak aromaterapi konusuna hakimiyetini pekiştiren Eczacı Hülya Kayhan, esansiyel yağ formüllerini toplum sağlığının yararına sunmak adına çalışmalarını devam ettiriyor.

25 Mayıs Cumartesi saat 13:30-17:00 arası ve 26 Mayıs Pazar saat 10:00-17:00 arasında Girne Amerikan Üniversitesi Milenyum Kongre Merkezinde gerçekleşek olan etkinlik tüm öğrenciler,doktorlar ve eczacılara ücretsiz olacaktır.
 

Anahtar Kelimeler:
Hülya Kayhan
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