Arnavutluk Sanatçıları Sergisi Açılıyor

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Arnavut 10 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin özel olarak hazırladığı ve 26 eserden oluşan “Arnavutluk Sanatçıları Sergisi” Cuma günü açılıyor.
(HUR/ÖK)
Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Arnavut 10 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin özel olarak hazırladığı ve 26 eserden oluşan “Arnavutluk Sanatçıları Sergisi” Cuma günü açılıyor.
Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Arnavut 10 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin özel olarak hazırladığı ve 26 eserden oluşan “Arnavutluk Sanatçıları Sergisi” Cuma günü açılıyor.
(HUR/ÖK)