Lefkoşa, 27 Mart 19 : Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) bünyesinde faaliyet gösteren Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi Barselonalı sanatçıları ağırlıyor.

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin atölyelerinde gerçekleştirilecek çalışma sonunda ortaya çıkacak eserler cuma günü saat 19.00’da Saçaklı Ev’de izleyiciyle buluşacak.

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, “Escola Traç” adlı Barselona Sanat Merkeziyle yaptığı iş birliği çerçevesinde baskı resim sanatçıları Chantal Ferracci, Gemma Jansana, Rosa Farré ve performans sanatçısı Susanna Pruna’yı ağırlıyor.

Barselona ve Avrupa'da çeşitli sergilere katılan, Barselona'daki “Mini Print” yarışmasında ödül alan Escola Traç üyeleri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin baskı atölyesinde 3 günlük çalıştay süresince eser üretecekler.

Yapılan eserler, Avrupa'da çeşitli organizasyonlarda, Brown ve Barselona Üniversitesi’nde performanslar düzenleyen sanatçı Susanna Pruna'nın gösterisiyle 29 Mart Cuma günü saat 19.00'da Lefkoşa’da Saçaklı Ev'de sergilenecek.

(HUR/YIL)



