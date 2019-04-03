“arkın Ödülü” İçin Ön Elemeyi Geçen Eserler Girne Art Rooms Galeri’de Sergilenecek

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) “Arkın Ödülü” için ön elemeyi geçen eserler, 12-15 Nisan tarihleri arasında Girne’de “Art Rooms Galeri”de sergilenecek.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, tasarlanan 6 adet heykelin maketinin sergileneceği serginin açılışı, 12 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Art Rooms Galeri’de yer alacak. Kokteylli açılışa, tüm sanatseverler ve vatandaşlar davet edildi.

“Léo Caillard, Maurice Blik, Lotta Blokker, Angela Connor, Steve Anthony ve James Scott” tarafından yapılan tasarımların ön elemeyi geçip sergileme hakkı aldığı “Arkın Ödülü”ne 30 ülkeden sanatçı, heykeltraş ve tasarımcının 80’den fazla eserle başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, “ARUCAD projesi olarak Arkın Innovation Hub tarafından yürütülen Arkın Ödülü’nün konusu, Girne’nin dağlarına yapılacak 40 metre yüksekliğinde 3 boyutlu heykel ve alan düzenleme çalışmasıdır. Arkın Ödülü, Girne’de ‘Gururlu Köylü’ teması çerçevesinde yapılacak olan anıt heykel projesine verilen isimdir. ARUCAD, Arkın Ödülü için uluslararası alanda sanatçılara, tasarımcılara, mimarlara ve yaratıcı zihinlere açık bir çağrı yapmıştır. Bu yarışmanın esin kaynağı, yıllar boyunca değişik kültürlerin etkisiyle zenginleşmiş Kıbrıs Adasının tarihi, kültürel ve ekolojik ruhudur” denildi.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI