Arkın Palm Beach personel gecesi yapıldı

Arkın Palm Beach Otel geleneksel Personel yemeğini dün gece otel çalışanları ile gerçekleştirdi.

Gece genel müdür Cevdet Özal'ın konuşma yapmasıyla başladı, yaptığı konuşmada; "Yönetimdeki arkadaşlarım, girneden gelen arkadaşlarım,hepiniz gecemize hoşgeldiniz.Tüm ekip arkadaşlarım da burada hazır ve nazır eğlenmek için herkes bekliyor. Personel gecemizde yemeklerle birlikte, eğlence doyasıya sürsün bu gece "dedi.

Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Tunç Şirin Tuna; "Sevgili arkadaşlarım hepiniz hoşgeldiniz. 2011'den beri 9. yılımızı ve ondan önceki yıllarımızı da hep birlikte geçirdik. Sizleri böyle bir arada görmek çok nasip olmuyor benim için,şirketin yoğun işlerinden dolayı sizi gelip göremiyorum bundan dolayı özür dilerim, ama böle geceler herkesi bir arada görmek adına vesile oluyor. Güzel bir gece olsun, bütün sezon boyunca inanılmaz çalıştınız, emeklerinize ellerinize sağlık,gerçekten teşekür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi binalar hirbirşey, ama onun içini yaşatan sizlersiniz ve sizleri çok seviyoruz. Mutlu güzel bir 2020 olsun, hepinize ailelerinizle sağlık, mutluluk,bereket diliyorum, yolunuz açık olsun." dedi.

Gecede 2019 yılının seçilen en iyi personeline plaketleri taktim edildi.

Tüm personelin katıldığı yemekte çalışanlar doyasıya eğlendi. (MHA)