Arkın Palm Beach Hotel & casino çalışanları seslerini duyurmaya çalışıyor

(16-1-2022 MHA...) Geçtiğimiz gün mahkeme kararı ile ara emri alınarak kapatılan Arkın Palm Beach Casino çalışanı yaklaşık 150 kişi işsiz kaldı.

Çalışanların bu dönemde işsiz kalmaları birçok aileyi perişan etti. Hayat pahalılığına, artan faturalara, zamlara karşı birde işimizden olduk diyen çalışanlar, bizler şu an işsiziz ve sizlere sokaktan sesleniyoruz. "Biz çalışanlar olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz. Haksız yere işletmemiz kapatıldı ve biz bu en zor şartlarda işsiz kaldık. Bizler çok mağdur durumdayız. 150 kişinin işsiz kalması demek en az 450 kişinin aç kalması demektir. İşimize bir an önce geri dönmek istiyoruz. Şu an için işimiz yok ve çok mağdur durumdayız. Bu iş uzayıp gideceğe benziyor biz çalışanlar olarak en fazla mağdur olan kişileriz. Bizler bir an önce işimizin başına dönmek istiyoruz." dedi. (MHA)